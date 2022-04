Wechselfehler : SC Freiburg kann bis Mitternacht Einspruch einlegen

Schiedsrichter Christian Dingert (in blau) steht gemeinsam mit Spielern dass SC Freiburg und des FC Bayern München während einer Spielpause auf dem Feld.

Der SC Freiburg hat im Fall des Wechselfehlers des FC Bayern München bis Montag um Mitternacht Zeit, Einspruch einzulegen. Ein Sprecher des Deutschen Fußball-Bundes verwies am Montag auf die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB. Demnach besteht in solchen Fällen nicht bis zu 48 Stunden nach Schlusspfiff des Spiels, sondern zwei volle Tage lang nach dem Spieltag die Möglichkeit eines Einspruchs.

Konkret heißt es in Paragraf 17: «Einsprüche gegen die Wertung von Bundesspielen müssen innerhalb von zwei Tagen nach Ablauf des Tages, an dem das Spiel stattgefunden hat, bei der DFB-Zentralverwaltung schriftlich eingelegt und in kurzer Form begründet werden.»