Moskau : Schachroboter bricht siebenjährigem Kind den Finger

Bei einem Schachturnier in Moskau ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Schachroboter hat nach dem Finger seines Gegners geschnappt.

Ein Schachroboter hat während einer Veranstaltung in Moskau seinem erst sieben Jahre alten Gegner einen Finger gebrochen. Zu dem Zwischenfall sei es während eines Turniers in der vergangenen Woche gekommen, sagte der Vorsitzende des Moskauer Schachverbands, Sergei Lasarew, am Montag der russischen Nachrichtenagentur Tass.