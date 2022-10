Wegen Drohnenangriffen : Schachtjor fordert WM-Ausschluss des Irans

Sergej Palkin, Clubchef des ukrainischen Fußballclubn Schachtjor Donezk fordert den Ausschluss des Irans von der WM in Katar. Den freien Teilnehmerplatz solle die Ukraine als Opfer dieser Angriffe bekommen.

Der ukrainische Fußballclub Schachtjor Donezk fordert den Ausschluss des Irans von der WM in Katar wegen russischer Luftangriffe auf die Ukraine mit iranischen Drohnen . Den freien Teilnehmerplatz solle die Ukraine als Opfer dieser Angriffe bekommen, schrieb Clubchef Sergej Palkin am Montag auf Twitter. «Während die iranische Führung mit Vergnügen die Spiele ihres Nationalteams bei der WM verfolgen wird, werden Ukrainer durch iranische Drohnen und iranische Raketen getötet.»

Die Ukraine habe sich trotz der schwierigen Vorbereitung unter Kriegsbedingungen als würdig erwiesen, an der WM teilzunehmen, erklärte der Schachtjor-Chef. In den Playoffs der Qualifikation war die ukrainische Elf durch ein Eigentor an Wales (1:0) gescheitert. Kommentare unter dem Tweet verwiesen auf dieses Ergebnis, das Bestand habe.