Umstrittener Farbtrend: Schaden beigefarbene Kinderzimmer der Entwicklung?

Der Trend bei Kinderzimmern geht seit einigen Jahren weg von klassischen Pastellfarben und bunten Akzenten in Primärfarben. Besonders beliebt ist derzeit eine Ästhetik, die im Internet auch als Sad baby beige, also trauriges Baby-Beige, bezeichnet wird. Bei diesem Trend werden hellblau, rosa und quietschbunte Farben gegen gedämpfte Töne getauscht: Beige Strampler, schlammfarbene Kinderbetten und graue Spielzeuge soweit das Auge reicht.

Die meist genutzten Farben, sowohl bei der Kinderzimmereinrichtung, als auch bei der Kleidung, sind Variationen von Beige, Cremetönen, Grau und Braun. So beliebt diese Optik gerade bei Instagram ist, so umstritten ist sie auch. Eine Userin bezeichnet die Farbpalette in einem Tiktok-Video als «Regenbogen der Depression».