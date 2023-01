Gesundheit: Schadet Kaffee auf nüchternen Magen deinem Hormonhaushalt?

Kaffee gehört für viele zum Start in den Tag, oft auf den leeren Magen. Manche Menschen reagieren darauf empfindlich.

Aber: Ist das gesund? Gerade kursieren auf Tiktok Videos , in denen geraten wird, bloß keinen Kaffee auf nüchternen Magen zu trinken. Das Koffein sorge im leeren Magen für ein hormonelles Ungleichgewicht sowie Darmprobleme und verursache Stress, und sei besonders für den typischen Fight-or-Flight-Modus verantwortlich. Auch das Nachmittagstief sei größer, je früher wir Kaffee trinken würden.

Kaffee ist gut für die Gesundheit

Dass der Kaffeegenuss viele Vorteile bringt, ist längst bewiesen . Studien zeigten, dass moderater Kaffeekonsum einen positiven Einfluss auf den Blutdruck, Diabetes sowie den Cholesterinspiegel haben kann. Außerdem wurde beobachtet, dass Kaffee das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken, senken soll. Auch soll Koffein das Langzeitgedächtnis unterstützen und so etwa beim Lernen helfen. Und sogar lebensverlängernde Eigenschaften werden dem Kaffee nachgesagt.

Die Frage ist also nicht, ob wir Kaffee trinken sollen oder nicht. Viel wichtiger scheint der Zeitpunkt zu sein.

Erst später am Tag, etwa nach dem Mittagessen.

Erst später am Tag, etwa nach dem Mittagessen.

Direkt nach dem Aufstehen. Mit dem Frühstück. Erst später am Tag, etwa nach dem Mittagessen. Kaffee? Brauche ich nicht!

Tatsächlich weiß man, dass das Level des Stresshormons Cortisol, das nach dem Aufstehen ohnehin schon erhöht ist, durch das Koffein weiter steigt. Und unseren Körper damit in Alarmbereitschaft – den Fight-or-Flight-Modus – versetzt. Das kann zu Stress führen.

Aber nicht nur das: Forschende der britischen Universität Bath haben in einer Studie herausgefunden, dass Kaffee, der auf nüchternen Magen getrunken wird, den Blutzuckerspiegel um bis zu 50 Prozent erhöhen kann. Das wiederum kann zu Bauchschmerzen und Übelkeit führen und soll die Entstehung einer Insulinresistenz und damit auch Diabetes begünstigen.

Koffein kann die Hormone durcheinander bringen

Der Einfluss von Kaffee auf den Hormonhaushalt ist also nicht zwingend medizinisch relevant. Wer aber denkt, dass der morgendliche Koffein-Booster auf nüchternen Magen vielleicht doch nicht so gut ist, kann die Probe aufs Exempel machen. Dazu kannst du für einige Woche den ersten Kaffee hinauszögern und erst ein bis zwei Stunden nach dem Aufstehen genießen – am besten, nachdem du schon etwas gegessen hast.