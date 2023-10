Schadstoffe: Darum solltest Du nicht aus Plastik-Behältern essen

Essen in Plastikgeschirr ist oft praktisch, kann aber Deine Gesundheit schädigen. Das zeigt zumindest eine aktuelle Studie. Warum das so ist und was Du tun kannst.

Chemische Stoffe, die in Plastik enthalten sind, können auf Nahrungsmittel übergehen und gesundheitsschädlich sein. Pexels/Pixabay

Falls Du auch zu denen gehörst, die ihr Essen mal eben kurz in der Plastik-Schale in der Mikrowelle aufwärmen oder ihre Reste so im Kühlschrank aufbewahren, solltest Du das künftig besser nicht mehr tun. Das hat mit dem chemischen Stoff Bisphenol A, kurz BPA, zu tun.

Er wird in Kombination mit anderen chemischen Stoffen zur Herstellung von hartem und transparentem Kunststoff verwendet. Dieser wiederum kommt in der Produktion von Wasserspendern, Mehrweg-Getränkeflaschen oder auch Lebensmittel-Behältnissen zum Einsatz.

Benutzt Du oft Plastik-Behälter? Ja, ich finde das total praktisch. Wann immer möglich, verzichte ich darauf. Nein, ich benutze zu Hause nur Glas-Gefäße und verzichte auf Take-away. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.

Das Problem ist, dass BPA in geringen Mengen in die darin enthaltenen Lebensmittel und Getränke übergehen kann, vor allem, wenn das Essen darin erwärmt wird. Der Stoff gilt als hormonverändernd, nervenschädigend und krebserregend. Gelangt BPA in den Körper , könnte das laut aktuellem Forschungsstand Dein Immunsystem schwächen, allergische Hautreaktionen auslösen oder zu verringerter Fruchtbarkeit führen.

Eine neue, europäische Studie hat nun gezeigt, dass der Wert je nach Land bei 70 bis 100 Prozent aller Teilnehmenden den Grenzwert überschritten hat.

Besonders, wenn Nahrungsmittel in Plastik erwärmt werden, können sich die schädigenden Stoffe lösen und in das Essen übergehen. Getty Images

Übrigens hat Frankreich als einziges Land in Europa BPA in Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, verboten. Insgesamt ist aber in der ganzen EU die Verwendung eingeschränkt und weitere Verbote werden wohl in Zukunft umgesetzt.

Auf BPA verzichten

Falls Du so weit wie möglich auf BPA verzichten willst, benutze anstatt Plastik, wenn immer möglich, Gefäße aus Glas. Und ganz besonders dann, wenn Du Dein Essen in der Mikrowelle aufwärmen willst.

Steht im Recycling-Dreieck eine Zwei oder eine Fünf, ist sicher kein BPA enthalten. Pexels/Lara Jameson

Außerdem kannst Du auf das «BPA-Free»-Siegel oder bei Recycling-Produkten auf den entsprechenden Code achten. Steht im Recycling-Dreieck (das mit den drei Pfeilen) eine Zwei oder eine Fünf, ist sicher kein BPA enthalten. Produkte mit anderen Nummern können BPA enthalten, haben es aber nicht zwingend enthalten.