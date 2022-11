Neue Studie : Schäden an Herzmuskeln nach erstem Corona-Booster häufiger als erwartet

Gemäß neusten Forschungsergebnissen kam es nach der ersten Booster-Impfung gegen Corona öfter zu milden Schäden am Herzmuskel als vorausgesagt. Eine Covid-Erkrankung sei aber schädlicher für das Herz.

Untersucht wurden 777 Mitarbeitende der Uniklinik in Basel.

Ein interdisziplinäres Forscherteam der Universität und der Uniklinik in Basel um Kardiologe Christian Müller hat bei eigenen Mitarbeitenden drei Tage nach der Auffrischimpfung das Protein kardiales Troponin im Blut gemessen, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Auf dieser Basis wurde eine Studie veröffentlicht. Die Messresultate ließen auf eine Schädigung des Herzmuskels schließen, so die Forscher um Kardiologe Christian Müller. «Wir haben erhöhte kardiale Troponinwerte bei einem höheren Anteil der Geimpften festgestellt als erwartet», sagt er.