58 Buchstaben: Schaffst du es, den Namen dieses Dorfes auszusprechen?

Auf der walisischen Insel Anglesey befindet sich ein Dörfchen mit dem längsten Ortsnamen in ganz Europa. imago images/Christian Goupi

Bist du bereit für den längsten Dorfnamen in Europa? Ein wahrer Zungenbrecher, solltest du dich in deinen Ferien jemals dorthin verirren und ein Taxi benötigen: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Der Ort mit diesem unfassbar langen Namen liegt an der Nordwestküste in Wales auf der Insel Anglesey.

Nicht minder verwirrend ist übrigens die Bedeutung des Dorfnamens. Diese lautet «Marienkirche in einer Mulde weißer Haseln in der Nähe des schnellen Wirbels und der Tysiliokirche bei der roten Höhle» – total logisch, oder? Den Einheimischen ist der Name jedenfalls zu lang, sie nennen das Dorf meist nur Llanfairpwll oder Llanfair (St. Mary’s).

Von der Idee des Schuhmachers ins Buch der Rekorde

Die Geschichte hinter dem langen Dorfnamen ist ziemlich clever. Denn der ursprüngliche Name der walisischen Ortschaft lautete lediglich Llanfair Pwllgwyngyll, bis ein Schuhmacher im 19. Jahrhundert einen Geistesblitz hatte.

Er dachte sich den langen Namen als Zungenbrecher aus, um das damalige Dorf für den Handel attraktiver zu machen und das Eisenbahnunternehmen dazu zu bringen, an der Hauptstrecke von London nach Manchester und Holyhead einen Bahnhof einzurichten.

Heute gilt der amtliche Dorfname mit 58 Buchstaben als längster in ganz Europa – und hat es als längste Einwort-Domain der Welt im Jahr 2022 ins «Guinnessbuch der Rekorde» geschafft. Der Name verhalf dem Küstenort zu so großer Bekanntheit, dass es zum Touristenziel und bekanntesten Dorf in ganz Wales wurde.

