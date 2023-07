Streng geheim: Schalldicht und Spielzeug – JLo und Ben Affleck haben Sex-Zimmer

Getty Images via AFP

Vor knapp einem Jahr traten Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (50) nach ihrem Liebes-Revival vor den Altar und gaben sich das Jawort. Damit das Prickeln in der Ehe bleibt und die Flitterwochen-Stimmung nicht nachlässt, haben sich die beiden etwas Besonderes für die zärtlichen Stunden zu zweit einfallen lassen.

Da der Zutritt für ihre Kinder strengstens verboten ist, wurde der Raum abgesichert. So müssen Jennifer und Ben an drei Schlössern und einem zusätzlichen Zahlenschloss, dessen Kombination nur sie kennen, vorbei, um in den Raum zu kommen. Ihren Kindern sollen sie angeblich gesagt haben, dass sich hinter der Tür ein schalldichter Konferenzraum befindet.