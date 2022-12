WM 2022 : Schaltet Marokko auf dem Weg ins Viertelfinale auch Spanien aus?

Doch so leicht wie gegen Costa Rica dürfte es dieses Mal nicht werden. Die Marokkaner ließen in der Vorrunde schließlich bereits die Topteams Kroatien und Belgien hinter sich. Die Stars des Underdogs sind allesamt in Europa beschäftigt. Viele Experten sehen Marokko deswegen nicht chancenlos. Das Team will zudem die Ehre Afrikas retten und als einziges Team des Kontinents ins Viertelfinale einziehen.