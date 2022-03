Menschenrechte : Scharfe Kritik am Iran aus Washington

Die USA werfen dem Iran Heuchelei vor. Menschenrechte würden nicht eingehalten und Menschen eingeschüchtert. Zwei führende Oppositionspolitiker sollen verschleppt worden sein.

Die USA haben dem Iran vor einer Sitzung des UNO-Menschenrechtsrates am Montag in Genf in scharfer Form die «unverhohlene» Verletzung universeller Rechte seiner Bürger vorgeworfen.

Teheran betreibe eine organisierte Kampagne, bei der Menschenrechtler, Aktivisten, Studentenführer, Journalisten und Blogger eingeschüchtert und inhaftiert würden, erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Tommy Vietor, am Sonntag in Washington.

Heuchelei schuldig

Die iranische Regierung verweigere ihren Bürgern Zugang zu Informationen, indem sie Satellitensignale störe und Internetseiten blockiere. Teheran mache sich ausserdem der Heuchelei schuldig, wenn die Führung von anderen Staaten die Einhaltung universeller Rechte verlange, sie der eigenen Bevölkerung aber verweigere, erklärte der Sprecher weiter.

Irans Präsident Mahmud Ahmadinedschad hatte vor wenigen Tagen die blutige Gewalt gegen die Opposition in Libyen verurteilt und an Machthaber Muammar al-Gaddafi appelliert, den Willen der Menschen in seinem Land zu respektieren.

Mussawi und Karrubi verschleppt?

Zwei iranische Oppositionsführer sind nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation am Sonntag von Sicherheitskräften verschleppt worden. Die Gruppe International Campaign for Human Rights in Iran berichtete, dass Mir Hossein Mussawi und Mahdi Karrubi gemeinsam mit ihren Frauen von Regierungskräften aus ihren Häusern an unbekannte Orte gebracht wurden.

Mussawi und Karrubi standen seit zwei Wochen unter Hausarrest, weil sie ihre Anhänger zur Teilnahme an einer Protestkundgebung am 14. Februar aufgerufen hatten - der grössten seit über einem Jahr. Hardliner haben verlangt, den Oppositionsführern den Prozess zu machen.

Sicherheitskräfte verschwunden

Seit der Verhängung des Hausarrests waren Sicherheitskräfte vor den Häusern der beiden Männer stationiert. Sie verhinderten ihren Kontakt zu Familienangehörigen oder Freunden. Nachbarn und ein Zeuge hätten bestätigt, dass diese Sicherheitskräfte am Sonntag verschwunden gewesen seien und es keine Anzeichen für die Anwesenheit der Gefangenen gegeben habe, teilte die in New York beheimatete Menschenrechtsgruppe mit. Unter Berücksichtigung der Todesdrohungen sei ihr Verschwinden Grund zur Annahme, dass sie in Gefahr sind, sagte Aaron Rhodes, Sprecher der Menschenrechtsgruppe.

Mojtaba Vahedi, Karrubis Sprecher in den USA, bestätigte das Verschwinden. Er sagte Karrubis Sohn habe ihm erzählt, dass er in die Nähe des Hauses seines Vaters gegangen sei und niemand zu Hause war. «Er sagte, sie seien weggebracht worden», berichtete Vahedi der Nachrichtenagentur AP. Die beiden Oppositionsführer seien nun in Gefahr, denn «niemand kann kontrollieren, was im Gefängnis passiert», sagte er.

Chatami fordert Freilassung

Ebenfalls am Sonntag forderte der frühere iranische Präsident Mohammed Chatami die Freilassung der beiden. Er hoffe, dass beide bald auf freien Fuss gesetzt würden, erklärte Chatami auf seiner Website. Chatamis Text enthielt keine Hinweise darauf, dass er Kenntnis von den offenbaren Entführungen hatte.

Chatami hatte die beiden Präsidentschaftskandidaten Mussawi und Karrubi bei der umstrittenen Wahl 2009 unterstützt. Der reformorientierte Expräsident wurde ebenfalls von regierungstreuen Abgeordneten angegriffen, ist aber im Land nach wie vor bliebt. Er war von 1997 bis 2005 Präsident.