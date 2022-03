Wildkatze in Action : Schatz, da ist ein Puma in der Küche

Ein ungeladener Gast platzte bei einer Familie in Chile in die Wohnung rein. Richtig zahm war er nicht, denn er verwüstete die ganze Küche. Verletzt wurde dabei aber niemand.

Als Amalin Haddad in Santiago de Chile wie alle Tage wieder ihr Frühstück vorbereiten wollte, entdeckte sie plötzlich einen ungebetenen Gast in ihrer Küche: einen chilenischen Puma. «Ich war gerade dabei, das Frühstück vorzubereiten, als ich plötzlich das Tier vor mir sah. Zuerst dachte ich, es sei ein Hund, da ich nur die Beine gesehen hatte. Aber es war ein Puma. Ein Puma, wie man ihn sonst im Zoo zu sehen bekommt», so Haddad. Daraufhin rannte sie raus und sperrte das Tier in der Küche ein. Keine so gute Idee, wie sich im Nachhinein herausstellte, denn das grosse Büsi, so beengte Platzverwältnisse nicht gewohnt, verwüstete kurzerhand die ganze Küche.

Haddad machte anschließend Fotos davon, wie die Raubkatze die Küche demolierte und an den Jalousien herumkaute. Wie der Übeltäter in die Wohnung gelangt war, ist noch unklar. Tierschützer konnten den Puma nach längeren Versuchen betäuben und in den Nationalzoo bringen, wo leichtere Verletzungen behandelt wurden.

Es wird alles gegessen, was auf den Teller kommt

Woher der Puma kam, ist noch unklar. Es wird spekuliert, dass er als Haustier gehalten wurde und entwischt ist, oder dass er in die Wildnis gelassen wurde und seinen Weg nach Hause zurück suchte. Wie es mit dem Störenfried weitergehen wird, ist nach Angaben der Polizei noch ungewiss.

Pumas sind in Chiles durchaus verbreitet – ausgenommen in Küchen – und gehören zu den größten Katzen der westlichen Hemisphäre. Erwachsene Männchen können bis zu 72 Kilogramm wiegen und 1,80 Meter lang werden. Was ihren Menüplan angeht, sind die Katzen nicht sehr wählerisch, das heißt, die Katzen fressen alles, was ihnen in die Pranken kommt – Menschen nicht ausgeschlossen. Glücklicherweise standen aber bei dieser Wildkatze hier keine Menschen auf dem Speisezettel.