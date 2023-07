Niederländische Küste: Schaulustige Piloten behindern Löscharbeiten bei Auto-Frachter

Gemäß Angaben der niederländischen Küstenwache wurde mindestens eine Person beim Brand getötet. Mehrere Personen wurden verletzt. Es befanden sich 23 Personen an Bord. Ein Teil der Besatzung sei nach Brandausbruch ins Meer gesprungen. Sie konnten gerettet werden. Sie wurden unter anderem mit Atemproblemen in umliegende Spitäler gebracht.

Ist Elektroauto Schuld am Brand?

Das Schiff habe nun Schlagseite, so die Küstenwache, und drohe zu sinken. Das Feuer breitete sich derzeit weiter aus. Die Besatzung habe zuerst offenbar versucht, das Feuer selbst zu löschen. Derzeit stehe eine spezialisierte Einheit der Feuerwehr aus Rotterdam im Einsatz. Die Küstenwache vermutet, dass ein Elektroauto der Auslöser für das Feuer ist. Das Schiff war auf dem Weg von Bremerhaven in Deutschland nach Port Said in Ägypten.