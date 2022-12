Frank Vallelonga Jr. : Schauspieler aus Oscar-Hit «Green Book» tot aufgefunden

Auf einem Trottoir in New York ist der aus dem Hollywoodfilm «Green Book» bekannte Schauspieler Frank Vallelonga Jr. tot aufgefunden worden. Seine Leiche wurde bereits in der Nacht zum Montag in der Nähe einer Fabrik in der Bronx entdeckt, am Donnerstag identifizierte die Polizei ihn als Vallelonga.