Preise für vegane Milch : Schauspieler Cromwell klebt sich aus Protest an Starbucks-Theke fest

Der Hollywood-Schauspieler ist als engagierter Tierschutz-Aktivist bekannt, der bei Protesten immer wieder Verhaftungen und Strafen riskiert.

Hollywood-Schauspieler James Cromwell (82) hat sich aus Protest gegen Preise für vegane Milch bei Starbucks am Tresen einer Filiale festgeklebt. Bei der Aktion protestierten Cromwell und weitere Aktivisten am Dienstag (Ortszeit) in New York dagegen, dass Starbucks laut der Tierschutzorganisation Peta einen Aufpreis für vegane Milchalternativen verlangt. In einem von Peta veröffentlichten Video ist zu sehen, wie der Schauspieler gemeinsam mit einem anderen Mann auf der Theke des Cafés sitzt. Beide haben eine Hand an den Tresen geklebt.