Kalifornien : Schauspieler Julian Sands nach Wanderung seit fünf Tagen vermisst

Der britische Schauspieler Julian Sands wird nach einem Wanderausflug im Süden des US-Staats Kalifornien seit fünf Tagen vermisst. Der 65-jährige Star aus mehreren Oscar-nominierten Filmen wie «Zimmer mit Aussicht» sei am Freitag auf einem Wanderweg am auch als Mount Baldy bekannten Mount San Antonio im Gebiet der San Gabriel Mountains als vermisst gemeldet worden, sagte die Sprecherin des Sheriffbüros von San Bernardino County, Gloria Huerta.

Ein Such- und Rettungseinsatz am Boden in dem Gebiet, etwa 65 Kilometer von der Innenstadt von Los Angeles entfernt, habe am Samstag wegen der Bedingungen auf der Strecke und aufgrund des Risikos von Lawinen abgebrochen werden müssen, sagte Huerta. Die Suche habe seither noch nicht wieder aufgenommen werden können.