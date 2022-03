Stinson unter Haube : Schauspieler Neil Patrick Harris hat geheiratet

Bei «How I Met Your Mother» ist er ein Frauenheld, im wahren Leben macht er einen Mann glücklich. Neil Patrick Harris hat seinen langlährigen Partner geheiratet.

US-Schauspieler Neil Patrick Harris (41, «How I Met Your Mother») hat seinen langjährigen Partner David Burtka (39) geheiratet. «Ja, wir haben die Buchstaben «n» und «d» in das Wort «husband (auf deutsch: Ehemann) eingefügt», twitterte der 41-Jährige am Montag und spielte damit auf die Vornamen der frischgebackenen Ehemänner an. Die Zeremonie fand am Wochenende in Italien statt.