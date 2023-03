Mit 56 Jahren: Schauspieler Paul Grant kollabiert an «Harry Potter»-Bahnhof und stirbt

Der Schauspieler Paul Grant ist am Sonntag gestorben, nachdem er zuvor am Donnerstag kollabiert war. Der 56-Jährige wurde durch Rollen in «Star Wars» oder «Harry Potter» bekannt.

Große Trauer um den «Harry Potter»-Star Paul Grant. Wie die «Sun» berichtet, sei der 56-Jährige am Donnerstagnachmittag vor dem Londoner King’s Cross Bahnhof kollabiert. Obwohl direkt lebenserhaltende Maßnahmen eingeleitet und er von Sanitätern schnell ins Krankenhaus gebracht wurde, kam jede Hilfe zu spät. Die Ärzte erklärten den Briten für Hirntod. Was zum Zusammenbruch geführt hat, ist nicht bekannt.

In einem Statement zitiert die britische Zeitung Grants Tochter Sophie Jayne (28): «Mein Vater war in so vielerlei Hinsicht eine Legende. Er zauberte jedem immer ein Lächeln und ein Lachen ins Gesicht. Mein Vater, ich liebe dich so sehr, schlaf gut.» Und auch seine Lebenspartner Maria Dwyer (64) trauert: «Paul war die Liebe meines Lebens. Der lustigste Mann, den ich kenne. Er hat mein Leben komplett gemacht. Das Leben wird ohne ihn nie wieder dasselbe sein.»

Paul Grant nannte sich selbst «König der Zwerge»

Grant spielte in seiner Karriere in diversen großen Produktionen mit. So verkörperte er mit seinen 1,32 Metern kleinwüchsige Wesen, wie etwa als Ewok in «Star Wars – Die Rückkehr der Jedi-Ritter» oder als Kobold in «Harry Potter und der Stein der Weisen» und «Fantastische Tierwesen.»

Nach der Scheidung seiner Ex-Frau Janet Crowson geriet das Leben des Schauspielers aus den Fugen. So wurde er 2014 beim Konsum von Kokain fotografiert: «Meine Kokain-Sucht ist noch stärker geworden. Und ich trinke und rauche, was ich in die Finger bekommen kann», gab er damals gegenüber «Mirror» zu. So seien all seine Gagen für Drogen draufgegangen und zwischenzeitlich sei Grant sogar obdachlos gewesen.

Dennoch sei er immer ein netter Kerl gewesen, wie ein Freund der Familie gegenüber «Sun» berichtet. «Er hat immer mit seiner Drogen- und Alkoholsucht gekämpft, aber er war ein talentierter Schauspieler. Er nannte sich selbst den ‹König der Zwerge›», so der Freund.