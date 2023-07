Gefeierter Kinderstar: Schauspieler Paul Reubens gestorben

Der amerikanische Schauspieler Paul Reubens erlag am Sonntag im Alter von 70 Jahren seinen Leiden.

Der US-Schauspieler und Komiker Paul Reubens, der vor allem mit der Kultfigur Pee-wee Herman berühmt wurde, ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Aus seinem Umfeld heißt es, Reubens sei am Sonntagabend nach einem sechs Jahre langen Krebsleiden gestorben. Seine Krebserkrankung hatte er zuvor nicht öffentlich bekannt gemacht.

«Bitte nehmt meine Entschuldigung dafür an, nicht mit dem an die Öffentlichkeit gegangen zu sein, mit dem ich es die letzten sechs Jahre zu tun hatte», teilte Reubens posthum in einer Stellungnahme mit, die mit der Bekanntgabe seines Todes veröffentlicht wurde.