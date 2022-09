Schauspieler Ryan Reynolds entdeckt Polypen bei Live-Darmspiegelung

Mit seinem Kollegen Rob McEllhenney hat Ryan Reynolds (45) eine möglicherweise lebensrettende Wette abgeschlossen. Wenn sein Freund es schaffen sollte, Walisisch zu lernen, so würde Reynolds zur Darmkrebsvorsorge gehen und diese Live filmen. McEllhenney spricht mittlerweile Walisisch und Reynolds darf seine Wettschulden einlösen. Das Video soll jedoch nicht nur als Beweis seiner Wettschuld gelten – In Partnerschaft mit der Organisation für Darmkrebsprävention „Lead From Behind“ soll es für Krebsvorsorge durch Darmspiegelungen aufmerksam machen.