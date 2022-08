Wagen fing Feuer: Schauspielerin Anne Heche ist nach Autounfall außer Lebensgefahr

Eine weitere Person aus dem engeren Umfeld der 53-Jährigen berichtet gegenüber dem US-Sender CNN , dass Heche auf der Intensivstation liegt. «Sie hat Glück, dass sie noch am Leben ist. Sie hat schwere Verbrennungen und hat eine lange Genesungszeit vor sich», so die Quelle – und führt fort: «Ihr Team und ihre Familie versuchen, immer noch zu herauszufinden, was zu dem Unfall geführt hat.»

Heche war ansprechbar und krümmte sich vor Schmerzen

Kurz vor 11 Uhr am Freitag sei Heche an einer Kreuzung in Los Angeles von der Straße abgekommen und in ein Garagentor gefahren, wie ein Polizeisprecher erklärt. Als ihr Menschen vor Ort helfen wollten, soll sie in ihrem blauen Mini Cooper den Rückwärtsgang eingelegt und davon gefahren sein. Wenig später soll sie in viel zu hohem Tempo in ein Wohnhaus in dem Stadtteil Mar Vista gerast sein, dabei hätten das Gebäude und ihr Fahrzeug Feuer gefangen.