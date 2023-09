Schausteller berichten: Größer, schöner, besser? So war die diesjährige Schueberfouer

Die Karussells sind verstummt, der Geruch nach Churros und Grillwurst verflogen. Auf dem Glacis sind die Abbauarbeiten in vollem Gange. Die 681. Schueberfouer ist am Montagabend mit dem traditionellen Feuerwerk zu Ende gegangen. «Gut», «ausgezeichnet», «nett» oder auch «besser als 2022» – so lautet das insgesamt positive Fazit der Schausteller zur diesjährigen Schueber-Sause.