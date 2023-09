Scheidung: Boris Becker muss wieder in London vor Gericht

Nach seiner gescheiterten Ehe mit Babara Becker (56) verliebte sich Boris Becker (55) in das niederländische Model Sharlely «Lilly» Kerssenberg (47).

Am 18. September ist es wieder so weit: Boris Becker muss erneut in London vor Gericht antraben. Diesmal geht es um den Scheidungstermin des 55-Jährigen und dessen Noch-Ehefrau Lilly Becker (47). Nachdem er sich scheinbar mehrfach dagegen gesträubt hatte, habe das einstige Tennis-Ass jetzt selbst die Initiative ergriffen. «Mein Mandant hat nunmehr die endgültige Eheauflösung beantragt – das Decree absolute», sagt sein Anwalt Christian-Oliver Moser gegenüber «Bunte».