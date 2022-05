Wie gewonnen, so zerronnen : Scheidung, Pleite – so ging es früheren Euromillions-Gewinnern

Das Paar freute sich seit Donnerstag vor den Kameras britischer TV-Sender und kündigte an, sich ein neues Haus, ein neues Auto und die eine oder andere Reise zu gönnen. Ansonsten werde sich aber nicht viel ändern, gaben sie an. Die Erfahrung ihrer Vorgänger zeigt allerdings eine andere Realität.

Colin und Christine Weir

Da wären etwa Colin und Christine Weir aus Largs in Schottland. Der pensionierte Kameramann und die psychiatrische Krankenpflegerin gewannen 2011 den Euromillions-Jackpot. Mit 161.653.000 Pfund waren die Weirs damals die größten britischen Lotto-Gewinner. Als Erstes verwendete Colin zweieinhalb Millionen Pfund des Vermögens, um in seinen geliebten Fußballverein Partick Thistle zu investieren. Wenig später erwarb er sogar 55 Prozent der Anteile des Vereins.

Adrian und Gillian Bayford

Im August 2012 gewannen der 43-jährige Adrian und die 41 Jahre alte Gillian Bayford aus Haverhill in Suffolk 148.656.000 Pfund bei der Euromillionen-Ziehung. Die beiden feierten groß und lebten noch größer: Mit einem Teil des Geldes kauften sie sich ein denkmalgeschütztes Anwesen in Cambridgeshire. Die Villa mit Kino und Billardzimmer mussten die Bayfords jedoch einige Jahre später wieder verkaufen.

15 Monate nach dem Lottogewinn ließen sich die Bayfords scheiden. Die Frau, die nachts als Pflegehelferin auf der Kinderstation eines Krankenhauses in Cambridge gearbeitet hatte, hatte ihre Stelle aufgegeben, «um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen». Auch ihr Ex, der einen Plattenladen in Haverhill betrieben hatte, hatte diesen inzwischen geschlossen. Mit der ungewohnten Freiheit hätten sie sich jedoch «wie Schiffe in der Nacht» gefühlt, sagte Gillian. Das neue Reichtum habe nur Stress in ihre neunjährige Ehe gebracht.