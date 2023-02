Die Geissens: Scheidung von Carmen? – «Kostet zu viel»

«Was will man machen, man muss auf die Frau warten – das kennt jeder! Wer das nicht kennt, der hat keine Frau. Ich habe eine, schon sehr lange. Was soll ich anderes machen? Wenn ich sie verlasse, kostet das zu viel Geld, dann werde ich sehr wahrscheinlich überhaupt keinen Helikopter mehr fliegen – also bleiben wir doch bei der Alten», erklärt Robert in der RTL-Zwei-Sendung und genehmigt sich dabei ein Gläschen Wein.