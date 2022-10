Gesellschaft: Scheinehen – ein nach Luxemburg exportiertes Phänomen?

Laurence Hever, Sozialarbeiterin bei der «Association de soutien aux travailleurs immigrés» (ASTI), erklärt, dass es in Luxemburg nicht so einfach sei, eine Person ohne gültigen Aufenthaltstitel zu heiraten: «Die Gemeinde kann die Eheschließung mangels Aufenthaltsbescheinigung ablehnen». Dadurch kämen Scheinehen hierzulande von Haus aus weniger vor. Manche Länder seien da allerdings flexibler, auch in der EU. «Scheinehen sind hierzulande meist Paare, die im Ausland geheiratet haben, oft innerhalb der EU, und sich dann hier niederlassen», so Laurence Hever. Sie habe von in Portugal angebotenen Ehen für 15.000 Euro gehört.