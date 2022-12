Foto-Challenge : Schickt uns eure Fotos mit dem Kleeschen!

LUXEMBURG – Am 6. Dezember, dem Tag des Kleeschen, stehen die Kinder im Mittelpunkt. Süßigkeiten, Geschenke und Boxemännchen machen die Kleinen glücklich. Habt ihr diesen Moment in Bildern festgehalten? Dann schickt sie uns!

Dilhan wurde an diesem Dienstag sehr vom großen Patron der Schulkinder verwöhnt.

Viele Kinder in Luxemburg sind heute Morgen mit einem Lächeln im Gesicht und voller Vorfreude aufgewacht. In den frühen Morgenstunden hat der Kleeschen seine Runde gedreht, um Groß und Klein mit Süßigkeiten und sogar Geschenken zu verwöhnen.

Der heilige Nikolaus, in Luxemburg der Kleeschen, wird zu Ehren von Nikolaus von Myra, einem Bischof aus dem 4. Jahrhundert, gefeiert. Er ist Schutzpatron und Beschützer der Kinder. Der Kleeschen vergisst auf seiner Tour niemanden, auch wenn der ihn begleitende Housécker (Knecht Ruprecht) durchaus versucht, ihn daran zu hindern.

Hier und da kann man den Kleeschen heute erblicken. Auch in der Redaktion vom L'essentiel schaute er in den frühen Morgenstunden vorbei. Schickt uns eure schönsten Fotos mit dem Kleeschen, dem ihr zuhause, beim Einkaufen oder beim Sport begegnet seid. Wir teilen eure Erinnerungen in einer Diashow.