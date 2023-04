Cristiana Laraspata: Schiedsrichterin versucht Fan während des Spiels wiederzubeleben

Cristiana Laraspata pfiff am Donnerstag ihr erstes Spiel in der italienischen Serie D.

Für Cristiana Laraspata stand am Donnerstag ein spezieller Tag an. Die junge Italienerin gab ihr Debüt in der Serie D, die vierthöchste Liga Italiens. Das Spiel zwischen Vastogirardi und Avezzano wird Laraspata aber nicht nur wegen ihrer Premiere lange in Erinnerung bleiben. Denn in der Nachspielzeit der Partie brach ein Zuschauer zusammen und die Spielleiterin eilte zu dem Mann und startete direkt mit der Herzdruckmassage.