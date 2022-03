In Luxemburg : Schieferbrüchen wird neues Leben eingehaucht

OBERMARTELINGEN – Die ehemaligen Schieferbrüche entlang der belgisch-luxemburgischen Grenze sollen künftig Touristen anlocken.

Für eine Investition von schätzungsweise 7,1 Millionen Euro wird der Service des sites et monuments nationaux die ober- sowie und unterirdischen Kammern des Geländes der ehemaligen Schiefergruben in Obermartelingen ausbauen, teilte das Ministerium für Kultur am Montag in einer Erklärung mit.