Los Angeles – Schießerei bei Justin Biebers After-Show-Party

ARCHIV - 13.09.2021, USA, New York: S�nger Justin Bieber kommt zur Benefizgala des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art anl�sslich der Er�ffnung der Ausstellung �In America: A Lexicon of Fashion�. Fans des kanadischen Popstars d�rfen sich freuen: Der 27-J�hrige kommt 2023 f�r f�nf Konzerte nach Deutschland. Der Start ist am 16. Januar 2023 geplant. Foto: Evan Agostini/Invision via AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++