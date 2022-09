Schießerei in hessischer Bar fordert einen Toten und einen Schwerverletzten

Offenbach : Schießerei in Bar fordert einen Toten und einen Schwerverletzten

Am Sonntagabend wurden in Offenbach zwei Männer angeschossen. Einer wurde dabei getötet. Der Täter ist flüchtig.

Am Sonntagabend wurde in einer Bar in Offenbach bei Frankfurt am Main ein Mann erschossen. Ein weiterer wurde verletzt. Zunächst war unklar, weshalb der Täter die Waffe gezogen hatte. Wie die Hessenschau berichtete, soll es am Abend kurz nach 20 Uhr zur Schießerei gekommen sein.