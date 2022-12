Département Moselle : Schießerei in Grenznähe führt zu einem Verletzten

FAMECK – Am späten Dienstagabend sollen in der kleinen Stadt im Arrondissement Thionville Schüsse gefallen sein. Eine Person wurde verletzt, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr.

Gegen 22 Uhr wurde ein Mann in der Avenue Mermoz in Fameck angeschossen. (Symbolbild)

Gegen 22 Uhr soll es am Dienstagabend in der Kleinstadt Fameck in der Nähe der luxemburgischen Grenze zu einer Schießerei gekommen sein. Die Rettungskräfte haben, laut «Républicain Lorrain», in der Avenue Mermoz, auf Höhe des Gebäudes mit der Nummer acht, einen Mann mit Schussverletzungen aufgefunden. Bei dem Verletzten soll es sich um einen Bewohner der besagten Straße handeln.