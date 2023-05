BGL Ligue: Schießt Couturier Swift schon heute in den Fußball-Olymp?

Clément Courturier hat nicht unerheblichen Anteil am Saisonerfolg von Swift Hesperingen.

Swift Hesperingen ist auf dem besten Weg, am Sonntag gegen Wiltz 71 den allerersten Meistertitel der Vereinsgeschichte zu erringen. Clément Courturier hat in dieser Saison seine Mannschaft fleißig vorangetrieben, auch wenn Swift ins Stocken geriet.

«Länger als ein Jahr am selben Ort zu bleiben hat mir gut getan, denn so konnte ich Stabilität finden», erklärt der 29-jährige Mittelfeldspieler, der bereits bei Düdelingen, in Frankreich bei Les Herbiers und Bastia-Borgo oder dem belgischen Verein Virton gespielt hat. Vor seinen zwei Spielzeiten bei Swift hat Courturier nie länger als ein Jahr das gleiche Trikot getragen.