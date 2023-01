Karibik: Schiffbrüchiger überlebt 24 Tage mit einer Flasche Ketchup

«Ich hatte nichts zu essen, nur eine Flasche Ketchup , Knoblauchpulver und Maggi Brühwürfel. Ich habe alles mit Wasser gemischt, um 24 Tage lang zu überleben», erzählt Elvis Francois, ein 47-jähriger Mann aus Dominica in der östlichen Karibik. Die kolumbianischen Marine veröffentlichte ein Video von Francois. Der Überlebende hatte das Wort «help» (englisch für Hilfe) auf den Rumpf seines Segelbootes geschrieben, auf dem er etwa 220 Kilometer nordwestlich von Puerto Bolívar im nördlichen Departement La Guajira gefunden wurde.

«Am 15. Januar habe ich ein Flugzeug vorbeifliegen sehen. Ich hatte einen Spiegel und fing an, Signale mit der Reflexion des Sonnenlichts zu senden. Als ich es zweimal vorbeifliegen sah, wusste ich, dass sie mich gesehen hatten», erklärt er. Die kolumbianische Marine eilte ihm mit Unterstützung eines Handelsschiffs zu Hilfe.

Aufs Meer hinausgetrieben

Als der Mann aus Dominica im Dezember vor einem Hafen auf der nordöstlichen Karibikinsel St. Martin dabei war, ein Segelboot zu reparieren, war er laut einer Erklärung der Marine aufgrund schlechter Wetterbedingungen «aufs Meer hinausgetrieben» worden. «Ohne jegliche Navigationskenntnisse war er auf See verloren und orientierungslos, seine Bemühungen, das Schiff und die Ausrüstung an Bord zu manövrieren, waren umsonst», heißt es in der Quelle weiter.