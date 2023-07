36,1 Millionen Likes: Schillerndes Himmelsphänomen geht viral – mit falschen Angaben

215.000 Kommentare, 439.100 Weiterleitungen und 36,1 Millionen Likes innerhalb weniger Tage: Der Tiktok-Clip von User @juleko_o (siehe Video unten) kommt gut an. Verwunderlich ist das nicht. Schließlich zeigt er ein beeindruckendes Farbenspiel am Himmel.

Was ist zu sehen?

Laut Meteorologin Geraldine Zollinger, handelt es sich um eine irisierende Wolke. «Eine solche entsteht, wenn die Wassertröpfchen und Eiskristalle einer dünnen Wolke in der Nähe der Sonne die richtige Größe haben und die Sonnenstrahlen an ihnen gebeugt werden.» Die verschiedenen Farben entstünden durch die unterschiedliche Größe der Wassertröpfchen und Eiskristalle. «Dadurch kommen die eindrücklichen Farben zustande.»

In den Kommentaren zum Video ist von einer Pileuswolke die Rede – was hat es damit auf sich?

Auch das könnte sein, «ist aus diesem Blickwinkel aber nicht ganz einfach zu sagen», so Zollinger. Eine Pileuswolke sei eine Wolke, welche sich wie eine Haube über dem Wolkengipfel einer großen Wolke erstrecke. Widersprechen würde das Zollingers erster Aussage aber nicht: «Es wäre dann eine irisierende Pileuswolke.»

via Twitter

Diese Aufnahme einer iridesierenden Pileuswolke wurde in China aufgenommen.

Wo wurde das Video aufgenommen?

Es gibt unterschiedliche Angaben. In der Beschreibung des Tiktok-Postings heißt es: Regenbogen in den Wolken Chinas. Doch es gibt auch Beiträge, in denen die kolumbianische Stadt Medellín angegeben ist.