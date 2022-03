Urwald-Ärzte : Schimpansen heilen Wunden mit Insekten

Gewisse Insekten verfügen über eine antiseptische und wundheilende Wirkung. Forschende haben beobachtet, dass auch Schimpansen die Tiere zur Heilung von Wunden verwenden.

Auch Affen nutzen womöglich in Tieren enthaltene Wirkstoffe: In freier Wildbahn lebende Schimpansen fangen und zerdrücken Insekten und legen sie gezielt in eigene Wunden sowie die von Gruppenmitgliedern. Diese Entdeckung machten Forscherinnen und Forscher aus Osnabrück und Leipzig beim «Ozouga»-Schimpansenprojekt im Nationalpark Loango in Gabun. Über ihre Beobachtungen berichten sie in der Fachzeitschrift «Current Biology».