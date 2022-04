ATP-Turnier : Schiri-Skandal hinterlässt Spieler und Fans fassungslos

«Game, Set and Match», beendet der Schiedsrichter die Partie. Dann geht es plötzlich doch noch weiter, der vermeintliche Sieger kassiert eine Pleite.

So etwas hat die Tennis-Welt wohl noch nie gesehen. Beim ATP-Turnier in Houston jubelt Steven Diez in der Qualifikation bereits über seinen Zwei-Satz-Sieg. Er gewinnt 6:4, 6:4. Der Schiedsrichter Adel Borghei bestätigt das mit dem obligatorischen «Game, Set and Match – Diez».