Luxemburg : Schlägerei zwischen zwei Männern endet mit Messerangriff

RÜMELINGEN – Am vergangenen Dienstagabend war die Police Grand-Ducale wegen eines Messerangriffs im Einsatz. Sowohl das Opfer als auch der mutmaßliche Täter sind bei der Auseinandersetzung verletzt worden.

Der mutmaßliche Täter konnte noch am Tatort gefasst werden. (Symbolbild)

Am gestrigen Dienstagabend ist gegen 22.20 Uhr in der Rue des Martyrs in Rümelingen ein Streit eskaliert. Wie die Police Grand-Ducale mitteilte, wurde eine der beteiligten Personen mit einem Messer verletzt. Dem Angriff sei eine Schlägerei zwischen dem Opfer und dem mutmaßlichen Täter vorausgegangen.