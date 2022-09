Ukrainische Gegenoffensive : Schlägt Putin jetzt noch brutaler zurück?

In weniger als einer Woche hat die ukrainische Armee rund 3000 Quadratkilometer Land von den Russen zurückerobert. Wie reagiert nun Kremlchef Wladimir Putin darauf?

Die ukrainische Armee erobert zurzeit große Teile in der Region um Charkiw zurück.

«Die Gegenoffensive der Ukraine gegen die in das Land einmarschierten russischen Streitkräfte ist eine wichtige Wende im Krieg, wenn auch nicht ohne Gefahr, da Wladimir Putin kalkuliert, wie er darauf reagieren wird», schreibt das «Wall-Street-Journal» . Das ist mehr ukrainisches Territorium, als Russland seit April erobert hat.

Die westlichen Staats- und Regierungschefs müssten sich darauf einstellen, dass er Atomwaffen einsetzen oder versuchen werde, die Nato direkt in den Konflikt hineinzuziehen, schreibt die Zeitung weiter. Auch der Einsatz von chemischen und taktischen Atomwaffen durch Russland sei nicht auszuschließen. Der Einsatz von taktischen Atomwaffen sei schließlich Teil der russischen Militärdoktrin.

Bedrohung durch Putin noch lange nicht vorbei

«Es ist schrecklich, sich das vorzustellen, aber das ist die Realität in einer Welt, in der nach Jahrzehnten westlicher Selbstgefälligkeit Diktatoren auf dem Vormarsch sind. Die Fortschritte der Ukraine sind ermutigend, aber die Bedrohung der Welt durch Putin ist noch lange nicht vorbei», so das «Wall Street Journal» weiter.