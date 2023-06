Australien: Schlafende Entführer machen es den Polizisten leicht

In Australien hat die Polizei zwei mutmaßliche Entführer geschnappt, die in ihrem Fluchtfahrzeug ein Nickerchen machten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, werden die beiden Männer beschuldigt, in der Nacht zu Donnerstag einen Mann und eine Frau in Brisbane im Bundesstaat Queensland bedroht und entführt zu haben. Mit ihren Opfern fuhren sie etwa 80 Kilometer bis in einen Vorort der Stadt Gold Coast, wo sie auf einem Parkplatz anhielten und einschliefen.