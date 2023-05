Darunter Saarland und Rheinland-Pfalz: Schlag gegen italienische Mafia – Razzien in mehreren Bundesländern

Mit einem Großeinsatz in mehreren Bundesländern ist die Polizei am Mittwoch gegen Mitglieder der italienischen Mafia 'Ndrangheta vorgegangen. Das teilten die Staatsanwaltschaften Düsseldorf, Koblenz, Saarbrücken und München sowie die Landeskriminalämter Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland am Mittwochmorgen mit. Auch in Thüringen gab es demnach Durchsuchungen.