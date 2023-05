Großregion: Schlag gegen Mafia – 50 Durchsuchungen in Rheinland-Pfalz

SAARBRÜCKEN/KOBLENZ – Die 'Ndrangheta gilt als die gefährlichste Mafia-Gruppierung in Deutschland. Dem Landeskriminalamt in Rheinland-Pfalz ist zusammen mit anderen Sicherheitsbehörden ein Schlag gegen ihre organisierte Kriminalität gelungen. Auch das Saarland war beteiligt.

Mit einem Großeinsatz in mehreren Bundesländern ist die Polizei am Mittwoch gegen Mitglieder der italienischen Mafia 'Ndrangheta vorgegangen. Sebastian Gollnow/dpa

Die in Rheinland-Pfalz im Kampf gegen die italienische Mafia-Organisation 'Ndrangheta festgenommenen Menschen sitzen in Untersuchungshaft. «Die Haftrichterin des Amtsgerichts Koblenz hat antragsgemäß die sechs Haftbefehle aufrechterhalten und die Untersuchungshaft angeordnet», teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz am Mittwochnachmittag mit.

Zuvor hatten rund 500 Einsatzkräfte der rheinland-pfälzischen Polizei am Morgen 57 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Zehn Beschuldigte, gegen die das Amtsgericht Koblenz Haftbefehl erlassen hatte, wurden festgenommen, vier von ihnen in Italien. Zwei im Saarland gesuchte Männer wurden auch in Italien festgenommen. Die Auslieferung der im Ausland Festgenommenen dauere in der Regel ein paar Wochen, hieß es von der Staatsanwaltschaft.

Die in Rheinland-Pfalz Beschuldigten sind zwischen 25 und 46 Jahre alt, neun von ihnen sind Italiener. Die zehnte ist eine rumänische Staatsangehörige. Den Beschuldigten werde zur Last gelegt, als Bande gewerbsmäßige Betrugsstraftaten begangenen zu haben, heißt es in der Mitteilung von Staatsanwaltschaft und LKA. Sie sollen ein Geflecht aus Schein- und Briefkastenfirmen aufgebaut haben, eine Logistik aus Lagerhallen und Transportunternehmen mit einer Arbeitsstruktur, um Straftaten zu begehen.