Mit 85 : Schlagersänger Tony Marshall ist tot

Die «Schöne Maid» fällt wohl allen sofort ein, die an Tony Marshall denken. Doch der Sänger hatte mehr zu bieten als den alten Schlager. Nun ist er nach langer Krankheit gestorben.

Schlagersänger Tony Marshall ist tot. Der 85-Jährige starb am Donnerstagabend im Kreis seiner Familie, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte. Berühmt geworden war er 1971 mit dem Lied «Schöne Maid». Die letzten Jahre hatte sich der Risiko-Dialyse-Patient aus der Öffentlichkeit mehr oder weniger zurückgezogen. Für die Fans war Marshall zeitlebens ein Entertainer und vor allem auf Schlager gebucht. Dabei hatte der Baden-Badener ein Staatsexamen als Opernsänger, beherrschte neben Klavier und Geige vier weitere Instrumente und sang in acht Sprachen.