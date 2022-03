Au weia! : Schlammfußball ist nur etwas für Hartgesottene

Knietief im Matsch stehen und dabei Fußball spielen? Na klar! In Peking haben sich ein paar Verrückte im Schlammfußball duelliert.

Mit zugekniffenen Augen quälen sich die mutigen Schlamm-Fußballer durch das riesige Plastikbecken in Peking. Das Feld ist vielmehr ein Schlammbad als ein Feld. So kommen die Zuschauer nur selten in den Genuss von fußballerischen Leckerbissen. Dafür gibt es reichlich zu Lachen.