Heinz Schenk : «Schlappmaul» der goldenen TV-Ära gestorben

Der «Blaue Bock» machte Heinz Schenk berühmt, sein hessischer Dialekt blieb vielen unvergessen. Der frühere Fernsehmoderator ist nun im Alter von 89 Jahren gestorben.

An Spitznamen hat es Heinz Schenk nicht gefehlt: Als «Ebbelwoi-Babbler» oder «hessisches Schlappmaul» wurde der populäre Fernseh-Wirt des «Blauen Bock» bekannt. 21 Jahre lang moderierte der Apfelwein-Entertainer die legendäre TV-Sendung, bis er sich 1987 verabschiedete. Am frühen Donnerstagmorgen ist Schenk nun im Alter von 89 Jahren in seinem Wohnort Wiesbaden gestorben.

Bis zu 20 Millionen Zuschauer

Von 1966 an lud Schenk zur allerbesten Sendezeit am Samstagabend insgesamt 208 Mal als Wirt und Oberkellner in den «Blauen Bock» ein. Mit seiner Fernsehpartnerin Lia Wöhr schenkte er bis Ende 1987 rund 125 000 Liter Apfelwein aus der traditionellen Äppelwoi-Kanne aus und verteilte rund 6500 «Ehrenbembel» an alle Gäste. Schenk war aber nicht nur der Babbler, sondern auch der Kopf der Sendung. Er lieferte die Ideen. Neben den Texten schrieb er auch fast alle Lieder selbst.