Haushaltsentwurf 2013 : Schlecht für Handel und Verbraucher

LUXEMBURG – Der Handelsverband und der Verbraucherschutz haben ihre Stellungnahmen zum Haushalt 2013 veröffentlicht. Das Urteil fällt vernichtend aus.

Luc Frieden stellte am Dienstag den Haushaltsentwurf 2013 im Parlament vor. Seitdem hagelt es Kritik von allen Seiten.

Der Handelsverband CLC bezeichnet den Haushaltsentwurf als enttäuschend, da er lediglich ein Gleichgewicht der Staatskasse anstrebe, anstatt strukturelle Probleme anzugehen. «Der Entwurf enthält keine ehrgeizigen Ziele und dürfte die Krise höchstens verstärken, wenn nicht sogar in eine kollektive Psychose verwandeln», so das vernichtende Urteil der Handelsvertreter, die laut eigenen Angaben als Sprachrohr von 11 000 Betrieben in Luxemburg fungiert.