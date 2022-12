Luxemburg: Schlechtes Benehmen hat auch für Abgeordnete Folgen

Auch in der luxemburgischen Abgeordnetenkammer kann es heiß hergehen: Vergangenen Donnerstag wurde der Ton während der letzten Debatte zum Staatshaushalt 2023 zwischen den anwesenden Politikern ungewöhnlich rau. So bezeichnete Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) die ADR als «rechtsextreme Partei». Eine Antwort ließ nicht lange auf sich warten: «Topert» (Dummkopf) entgegnete der ADR-Abgeordnete Fred Keup, woraufhin auch weitere Abgeordnete sich in der Folge einmischten. Das Wortgefecht endete für Keup mit einer Verwarnung durch Kammerpräsident Fernand Etgen (DP) und einem Eintrag ins Protokoll. Fred Keup gab auf L'essentiel-Nachfrage an, seine Verwarnung zu akzeptieren, «da Opposition und Mehrheit auf respektvolle Weise kommunizieren sollten».

Yves Cruchten, Fraktionsvorsitzender der LSAP berichtete vom Geschehen: «Der Ton hat sich sofort beruhigt, es gab keine Eskalation und war nicht notwendig, noch härter durchzugreifen». Wer sich als Abgeordneter nicht an geltende Anstandsregeln hält, dem blühe der Redeentzug bis zum Ende der Sitzung, wie Cruchten erklärt. Wenn beispielsweise jemand das Redeverbot missachtet oder bewusst Tumulte zwischen den Abgeordneten provoziert, werde eine Verwarnung mit Eintrag ins Protokoll ausgesprochen. Sollte der Störenfried keine Einsicht zeigen oder gar gewalttätig oder beleidigend werden, so kann er in Härtefällen auch zeitweilig von Sitzungen ausgeschlossen werden. Ein Problem, das sich laut Yves Cruchten in Luxemburg allerdings kaum beachten lässt, hierzulande liefen die Debatten mehrheitlich friedlich ab. Doch aus eben diesem Grund erhielten solche Vorfälle im Großherzog besondere Aufmerksamkeit, da man sie nicht gewohnt sei, so der LSAP-Politiker.