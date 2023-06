Kollektivvertrag: Schlichtungsverfahren mit Cargolux geht vorwärts

Die Geschäftsleitung von Cargolux und die Gewerkschaften haben sich am gestrigen Mittwoch vor der nationalen Schlichtungsstelle (ONC) zusammengefunden, um bei der Erneuerung des Kollektivvertrags für die 1850 Beschäftigten der Frachtfluggesellschaft voranzukommen. Paul de Araujo, Gewerkschaftssekretär des LCGB berichtet: «Wir haben eine Einigung in der Frage der Zeiterfassung erzielt sowie Fortschritte in Sachen Telearbeit und der Einführung einer neuen Lohntabelle für das Bodenpersonal gemacht».