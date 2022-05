Frankreich: Schloss hat dank Crowdfunding jetzt 25.000 Besitzer

Eines dieser geretteten Schlösser ist La Mothe-Chandeniers. Gemeinsam mit der Finanzierungsplattform Dartagnans hat der Verein 2017 ein Crowdfunding für das Wasserschloss gestartet. Es befindet sich in der Gemeinde Les Trois-Moutiers, südwestlich der Stadt Tours. Vor dem Start des Crowdfundings war das zerfallene Gebäude komplett überwachsen und in einem desolaten Gesamtzustand. Ohne Unterstützung hätte es früher oder später abgerissen werden müssen.

Schlossrettung durch Crowdfunding

Laut Dartagnans, die übrigens keine eigenen finanziellen Interessen verfolgen, sondern nur als Vermittler dienen, haben über 25.000 Menschen aus 106 Ländern Schloss-Anteile gekauft. Die kosten mindestens 50 Euro. Ursprünglich sollten «nur» die 500.000 Euro gesammelt werden, die es braucht, um das Schloss zu kaufen. Am Ende des Crowdfundings sind allerdings über 1,6 Millionen Euro eingegangen, was laut Dartagnans ein «Rekord in Frankreich und Europa» ist.