Luxemburg – «Schlüsselfertige Lösung» für ein erschwingliches Zuhause

Soziale Ausgrenzung durch zu wenig verfügbaren und bezahlbaren Wohnraum ist in Luxemburg ein Problem. Eines, das sich in den vergangenen Jahren zunehmend verschärft hat. Um dies zu bekämpfen, bietet das Ministerium für Wohnungsbau eine «schlüsselfertige Lösung» an – eine soziale Mietverwaltung ( Gestion locative sociale, GLS ).

Lag die Zahl der durch die GLS mobilisierten Wohnungen 2018 noch bei «nur» 714, stieg die Zahl im darauffolgenden Jahr bereits auf 845 (+19 Prozent) und 2021 auf 1073 Wohnungen (+10 Prozent). «Nach mehr als zehn Jahren Erfahrung hat das Modell seine Wirksamkeit bewiesen», sagt Henri Kox, Minister für Wohnungsbau und fügt hinzu: «Es ist ein Win-Win-Modell für Mieter, Vermieter und Gemeinden». 37 Vertragspartner (Caritas, Rotes Kreuz, Inter-Actions, Frauen in Not...) sind heute in der GLS tätig. So sei die Miete garantiert und die Immobilie verfügbar und instandgehalten.